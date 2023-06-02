Film-Oppenheimer

This image released by Universal Picture shows filmmaker Christopher Nolan working with an IMAX camera on the set with actor Cillian Murphy during the filming of “Oppenheimer.”

 Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP

It’s no secret that Christopher Nolan made “Oppenheimer” to be seen on the big screen. But not all big screens are created equal.

That’s part of the reason why Universal Pictures has made “Oppenheimer” tickets available early for over a thousand “premium large format” (or PLF) screens, with options including IMAX 70mm, 70mm, IMAX digital, 35mm, Dolby Cinema and more.

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