It’s no secret that Christopher Nolan made “Oppenheimer” to be seen on the big screen. But not all big screens are created equal.
That’s part of the reason why Universal Pictures has made “Oppenheimer” tickets available early for over a thousand “premium large format” (or PLF) screens, with options including IMAX 70mm, 70mm, IMAX digital, 35mm, Dolby Cinema and more.
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