MINDEN — The Harold Warp Pioneer Village here will roll out the welcome mat for old and new friends June 10-11 as the museum celebrates the 70th anniversary of its founding.
Weekend highlights will include live demonstrations, live music, interactive exhibits, a worship service in the historic St. Paul Lutheran Church on the grounds, family activities and on-site refreshments.
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