Numerous Tribland residents were named to the academic honors list for the spring 2023 semester at Nebraska Wesleyan University in Lincoln.
To be eligible for the list, traditional undergraduates must earn least a 3.75 grace-point average on a 4.0 scale while completing a full-time course load of at least 12 credit hours of graded work
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