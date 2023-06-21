Lisa Renee Moser, daughter of Jake and Coralee Moser, passed away peacefully in her sleep at the age of 61 on June 20, 2023.
For the last 23 years, she resided in Iowa with her sister, Amy, and her nieces, Kimberly, Anna and Lauren.
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