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Lawrence-Nelson’s Krayton Kucera during their game against Bruning/Davenport-Shickley October 28, 2022, in Bruning. Kucera is one of four Tribland athletes who will play in the 45th Sertoma 8-Man All-Star Classic on Saturday.

 Amy Roh/Tribune

The 45th annual Sertoma 8-man All-Star Game is set for Saturday evening at Hastings College’s Lloyd Wilson Field.

The East vs. West game, which saw numerous records broken in its 2022 edition, will feature athletes from 40 different schools.

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