The 45th annual Sertoma 8-man All-Star Game is set for Saturday evening at Hastings College’s Lloyd Wilson Field.
The East vs. West game, which saw numerous records broken in its 2022 edition, will feature athletes from 40 different schools.
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