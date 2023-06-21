NEW YORK — Geraldo Rivera has quit as one of the lonely liberal voices on Fox News' popular political combat show "The Five," saying Wednesday that "a growing tension that goes beyond editorial differences" made it no longer worth it to him.
The last scheduled appearance on "The Five" for the television veteran, whose 80th birthday is on July 4, is next week.
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